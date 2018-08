Vedsalget starter rekordtidlig

– Inntrykket er at etterspørselen er større og at den starter tidligere enn vanlig.

Det sier fagsjef i interesseorganisasjonen Norsk Ved, Øyvind Stranna Larsen.

Han har vært i kontakt flere av sine medlemmer. Mange melder om det samme. Etterspørselen har startet og den er økende.

Øyvind Stranna Larsen er fagsjef i interesseorganisasjonen Norsk Ved. Foto: Sigrid Sørumgård Botheim / NRK

– Som regel starter det i slutten av august og begynnelsen av september. Men nå har det altså startet i slutten av juli, sier Stranna Larsen.

Det er flere grunner til den store etterspørselen, mener han.

– Mange har ikke mer ved igjen etter vinteren. Dessuten kan det se ut til å bli ganske høye strømpriser i løpet av vinteren.

Øker produksjonen

Rykende ferske tall fra en undersøkelse Norsk Ved har gjort blant sine 3.000 medlemmer, viser at norske vedprodusenter har skodd seg godt før årets sesong.

Den lange og kalde vinteren vi hadde i år gjorde at rekordmange vedprodusenter gikk tomme for ved.

– Ca. 3 av 4 medlemmer melder at de var utsolgt for ved i våres. Året før meldte kun halvparten om det samme, forteller Stranna Larsen.

Derfor har også mange tatt grep. Undersøkelsen viser at 52 % av medlemmene har økt vedproduksjonen inn mot årets sesong.

– Sikre seg i god tid

– I år tror jeg folk skal kjenne sin besøkelsestid og sikre seg i god tid.

På gården til vedbonde Karl Henrik Hals i Vestfossen ligger veden ferdig tørket og pakket i store sekker.

Karl Henrik Hals har stor pågang av folk som vil kjøpe av veden som ligger klar i store hauger. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Han får flere henvendelser selv om det fortsatt er sommer og varmt, og vet ikke om han klarer å levere til alle som vil ha.

Varselet om at strømprisene kommer til å stige til værs, og den lange og kalde vinteren vi hadde i år, gjør at folk er ekstra tidlig ute med å planlegge vedinnkjøpet for kommende vinter.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende, sier Hals.

Frykter strømprisene

Jens Petter Tangen vil sikre seg peisved til vinteren. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Jens Petter Tangen er innom for å hente noen sekker med ved. Han frykter strømprisene.

– Når det har vært så lite regn i sommer, kommer nok strømprisene til å gå opp, tror han.

– Man må forberede seg på at det kommer en vinter. Å bestille ved for dem som har peis bør være like naturlig som å ha vinterdekk på bilen, sier Stranna Larsen i Norsk Ved.

Han sier det er vanskelig å spå om deres medlemmer kommer til å gå tomme for ved også denne sesongen.

– Det er et vanskelig spørsmål. For det avhenger av hvordan vinteren blir, sier Stranna Larsen før han legger til:

– Uansett anbefaler vi hvert år folk om å være tidlig ute. Når det blir kaldt og det kommer snø, så blir det plundrete å levere ved, og det blir plundrete å hente ved.