Vedfyrte pizzaovner tar av

Med en stor pizzaspade lirker Erik Bjerke en hjemmebakt pizza inn i den glødende åpningen. Bare halvannet minutt senere spar han ut en gylden delikatesse som lukter himmelsk og ser fantastisk ut for en som elsker pizza.

– Jeg kan lage langt bedre pizzaer her enn du kan få på de fleste restauranter i Norge, hevder han.

I den koselige hagestua si har en stor ovn i stein fått den sentrale plassen. Bak den tunge jerndøra brenner det lystig. En drøy times tid har ovnen stått og godgjort seg for å oppnå den nødvendige temperaturen.

Erik Bjerke steker ofte pizza i ovnen sin, men ham brusker den gjerne også til andre ting. Marinerte scampi i en ildfast form er en delikatesse. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Elsker pizza

Bildet av far i huset foran en stadig mer kolossal grill, er i ferd med å slå sprekker. Grillen erstattes av store og små vedfyrte pizzaovner. Interessen for pizzabaking i egen hage er i ferd med å ta helt av.

Og det er kanskje ikke så rart, for nordmenn elsker pizza – mer enn folk i noe annet land. Pizza er Norges desidert mest spiste matrett, viser den store forbruker- og matvaneundersøkelsen utført av meningsmålingsinstituttet IPSOS i 2017. Over 64 millioner pizzaer spiser vi i året. Dermed slår vi italienerne langt ned i støvlene når vi måler spiste pizzaer pr. hode.

Du kan bruke nesten hva som helst på pizzaen, men det gjelder å ikke lesse på for mye. Italienerne selv liker de helt enkle smakene. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Den perfekte pizza

Her dreier det seg om jakten på den perfekte pizza. Da er en vedfyrt pizzaovn helt nødvendig. Og det er ikke snakk om den amerikaniserte tykke pizzaen, men en ekte italiensk med tynn bunn og enkle ingredienser.

– Jeg eksperimenterer mye, og lager alt fra de enkleste pizzaer til de med mer fyll i alle varianter. Felles for dem alle er at bunnen må være helt perfekt, og det er ikke lett, sier den dedikerte pizzaentusiasten.

Den perfekte pizzaen skal ha tynn bunn med en tykkere sprø skorpe rundt. Boblene i deigen er viktige for smaken. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Sosialt

Han mener pizzabakingen er minst like sosialt som grilling. I enda større grad enn grillen blir pizzaovnen midtpunktet-

– Jeg inviterer ofte venner på pizza, og det er alltid en suksess. Da lager jeg deigen og setter frem forskjellige ingredienser, så kan gjestene lage sin egen pizza. Det slår alltid an, forteller pizzakokken.

Erik Bjerke har gjort pizzaovnen til det mest sentrale i sommerstua si. Når han er ferdig med å steike pizza. åpner han dørene og bruker den som peis. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Økende salg

Samtlige importører og forhandlere NRK har snakket med forteller at salget har tatt helt av de siste par årene.

Administrerende direktør i SCHIEDEL as. Geir Vernan, forteller at salget har doblet seg bare siden i fjor. Hans firma importerer pizzaovner og er leverandør til alle de store kjedene byggebransjen

Å lage pizza med ved og åpne flammer er noe helt annet en å bruke komfyr. Veden gir smak, tilstrekkelig varme og er kos. mener entusiastene. Dessuten er det slik skikkelig pizza lages i Italia. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Steinar Bergøy i Pizzaovner.no er en av de største leverandørene. Han startet dette som en bigeskjeft til byggmestervirksomheten sin, men måtte bare kutte ut alt annet, og driver nå bare med dette. Han har hatt en omsetningsøkning på 300 prosent de siste par årene.

Steinar Bergøy selger pizzaovner og har hatt en omsetningsøkning på 300 prosent de siste par årene. Hittil i år nærmer omsetningen seg fire millioner kroner. Foto: Privat

Rasmus Nørgaard Svane i Forno as har solgt 200 pizzaovner hittil i år. Det er betydelig mer enn i hele fjor, forteller han. Og tilsvarende meldinger kommer fra de andre leverandørene NRK har snakket med. Et raskt søk på nett viser at det er flere titalls firmaer som selger slike ovner i Norge nå, i tillegg til at de store byggevarehusene selger dem.

Margherita ble laget til ære for dronning Margherita som var på besøk i Napoli i 1889. Hvit mozzarella, rød tomatsaus, og grønn basilikum – som i det italienske flagget. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK