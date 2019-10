Var på revejakt – skaut grevling på over 19 kilo

– Ein blir jo veldig lang i maska når ein kjem fram til dyret og ser noko som dette. Det var litt surrealistisk.

Kenneth Trollerud hadde i helga lagt ut åte på eit jorde i Geithus i Buskerud. Målet var å jakte rev, men det var noko heilt anna som dukka opp på åtet.

Trudde fyrst det var bikkje

Fyrst trudde han det var ei bikkje han såg i det høge graset, og rifla blei lagt vekk og kikkerten fram. Etter eit par ord med jaktkompisen forstod dei at det i staden var den største grevlingen dei nokosinne hadde sett.

Så stor var grevlingen før han blei fryst ned. Foto: Privat

– Eg har sett ein del grevling opp gjennom, men aldri noko som denne. Det er heilt sikkert den største som er skoten her i distriktet iallfall, seier Trollerud og kikkar bort på grevlingen som han har akkurat vege til 19,1 kilo utanfor huset.

Det var Bygdeposten som fyrst omtalte saka.

Vekta på ein hanngrevling ligg vanlegvis mellom 9 og 17 kilo, men ifølgje Folkehelseinstituttet er heilt opptil 22 kilo registrert.

Kenneth måtte til nabogarden for å finne ein frysar som hadde plass til grevlingen, som eigentleg ser enda større ut når den ikkje er fryst. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Håpar på gullmedalje

Trollerud er ein ivrig jeger og brukar mest tid på rådyrjakt. For han er det viktig og også jakte på predatorar som rev og grevling, spesielt når det har vore lite rådyr dei siste åra.

– Skal du jakte på dyr som ein skal ete må ein også ta ut predatorar. Denne var jo også spesielt gammal og stor.

Nå gler han seg til å få svar på kor stor grevlingen faktisk er og om det vankar gullmedalje.

Etter at den er sendt til han som skal garve skinnet, får han tilbake skrotten og hovudet blir sendt inn til bedømming. Det er kraniet utan underkjeve som blir målt og om det er over 23 centimeter vil det gje gullmedalje.

Foto: Gjermund Erikstein-Midtbø / NRK

– Eg vil tru det er gode moglegheiter for gull. Det har jo tatt heilt av etter at eg la ut bilde på Facebook. Folk trur nesten ikkje på at den er stor som den er, firer Trollerud.