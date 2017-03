Utvider siktelsen etter fengselsdrap

– Siktelsen er utvidet. Jeg kommer inn på det på pressekonferansen, sier 55-åringens forsvarer, advokat Oscar Ihlebæk, til NRK.

Ihlebæk holder klokken 15 i dag en pressekonferanse hvor han vil fortelle hva den drapssiktede har forklart for politiet om drapet i Ringerike fengsel.

Den siktede har selv ønsket at hans forklaring skal bli kjent, ifølge advokaten. Siktede har tilstått å ha begått et drap i fengselet, men har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

– Bestikkniv var drapsvåpen

Vitner skal ha sett siktede stå over offeret med et stikkvåpen i Ringerike fengsel. 55-åringen sonet en dom for overlagt drap og var i en åpen avdeling i fengselet.

Flere kilder sier til NRK at stikkvåpenet politiet mener ble brukt som drapsvåpen, er en vanlig, butt kniv fra spisebestikk, som ble brukt under smøring og matlaging.

– Jeg vil ikke gå i detalj om hva slags redskap som ble brukt, men at det er en knivgjenstand, er klart. Vitnene har avgitt sin forklaring, det er ikke bestridt. Jeg kan avvise at det er snakk om hjemmelagd våpen, sier Ihlebæk til NRK.

– Ble kjent i fengsel

Politiet har tidligere opplyst at siktede har forklart at han ble kjent med den avdøde i fengselet, og at de to ikke var kjente før de begge var innsatte ved Ringerike fengsel.

Fangen som ble drept, var en 58 år gammel mann som ble dømt sju ganger for seksuelle overgrep mot unge gutter og som satt i varetekt på Ringerike i påvente av at nok en overgrepssak skulle komme opp for retten.

Den avdødes advokat, John Arild Aasen, har tidligere sagt til NRK at hans klient hadde følt seg truet og trakassert i lang tid før drapet.

Fire uker i varetekt

Det var på ettermiddagen 25. februar at politiet fikk melding om at en innsatt hadde angrepet en annen innsatt i Ringerike fengsel. Kort tid etter ble det klart at mannen som ble angrepet, var død.

Den 55 år gamle polsk-norske mannen ble siktet for drapet. Han har erkjent å ha begått et drap i fengselet og ble sist fredag varetektsfengslet i fire uker, de to første i full isolasjon, og med brev-, besøks- og medieforbud.

55-åringen soner en 17 og et halvt år lang dom for et overlagt drap i Oslo i 2014.

