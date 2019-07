Utøya-nabo fortviler over minnested: – Vi blir totalt overkjørt

– Mange reagerer med vantro. Statsbygg tar fra oss muligheten til å gå videre og leve livet vårt, sier Maria Holtane-Berge, nabo og leder av Utstranda velforening.

Det er åtte år siden terroren på Utøya, men striden rundt minnestedet er ennå ikke over. Beslutningen om å bygge på Utøykaia kom etter en langvarig konflikt med mange av naboene.

Det er Statsbygg som har fått i oppgave å bygge minnestedet, men flere av Utøya-naboene er ikke fornøyde med skissene.

– Det viser seg at minnestedet blir større enn vi trodde, med 77 høye søyler i bronse. Det er her vi kommer for å bade og kose oss, og nå kan vi ikke det lenger.

Statsbygg har laget en reguleringsplan for hvordan minnestedet skal se ut. Den skal vedtas av Hole kommune til høsten. Foto: Statsbygg

Føler seg utelatt

I tillegg til selve utformingen av minnestedet, reagerer Holtane-Berge på at det plasseres midt blant folk som selv opplevde 22. juli.

Maria Holtane-Berge, leder av Utstranda velforening, er sterkt imot byggingen av et minnested på Utøykaia. Foto: Per-Håkon Solberg / NRK

– Vi ber om at også vi kan få velge når vi skal oppsøke et minnested, og når vi blir oppsøkt av andre mennesker. Derfor har vi foreslått et område bare 300 meter lenger opp.

Dette området, kalt Utsikten, er det lokale forslaget. Denne plasseringen har derimot ikke blitt utredet som et alternativ.

Ifølge Holtane-Berge har ikke naboene blitt inkludert i prosessen. Hun etterlyser en mer demokratisk avgjørelse.

– Hvis dette skulle ha blitt gjort på en god måte, hadde det blitt funnet en plassering som gjorde alle fornøyde. Nå blir vi som vertskap tvert imot totalt overkjørt, sier Holtane-Berge.

– Dette er et viktig sted

Prosjektleder i Statsbygg, Mari Magnus, forteller at hun den siste tiden har møtt mange naboer med delte meninger.

Hun tror likevel det er riktig å bygge minnestedet ved Utøykaia, av flere grunner.

Prosjektleder i Statsbygg, Mari Magnus, tror det er viktig med et minnested så nært Utøya som mulig. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Dette berørte så mange i hele Norge, og folk kommer hit i dag fordi de ønsker å komme så nært de kan. Enten det er for å legge ned en blomst, tenne lys eller bare sitter her.

Til tross for mye motstand, tror Magnus at dette vil roe seg når minnestedet er ferdig.

– Utøya er her, og terrorangrepet 22. juli skjedde her. Dette er et viktig sted, og det vil det være uansett om det er et minnested her eller ikke, sier Magnus.

I høst skal Statsbygg sin reguleringsplan legges frem for Hole kommune. Det er kommunen som har ansvaret for å vedta denne planen.

– Vi har tilrettelagt for involvering underveis. De som er imot har passet på å melde inn sine interesser, og vi forsøker så langt det lar seg gjøre å ivareta dette, sier Magnus.

Leder i den nasjonale støttegruppa etter 22.juli, Lisbeth Røyneland, mener samarbeidet med Statsbygg har vært bra. Hun mener også at Utøykaia er godt egnet for et minnested.

– Det var her mye skjedde, det var her ungdommen dro ned til kaiområdet for å bli med MS Thorbjørn for å reise på sommerleir. Det var jo her min datter for siste gang reiste over til øya. Det har skjedd mye her