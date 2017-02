Utfordrende forhold i skibakken

Det er utfordrende forhold i alpinbakkene på østlandet. Forrige uke mistet en svensk mann livet da han kolliderte med et tre i Hemsedal.

Kommunelege i Hemsedal, Harald Lystad, sier forholdene har gitt flere ulykker enn normalt.

– Vi har hatt en del ulykker den siste uka hvor folk har sklidd ut av løypa i både steinrøys og i stubber. Når det er så glatt som det er nå, er sjansen for at du måker med deg en eller to skiløpere nedover i bakken også stor.

Sikkerhet viktig

Også på Kongsberg skisenter er det lite snø utenfor løypene. Daglig leder Halvor Jamtveit forteller at de nå bruker flere timer hver dag for å sikre skisenteret.

Jamtveit mener at folk må være klar over at skiløperne har et ansvar for å kjøre aktsom i bakken. Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Vi kjører rundt i alle bakker. Sjekker alle snøkanoner, alle master og andre polstringer som vi har på kraner.

Til sammen er over 250 snøkanoner og flere hundre lyktestolper polstret på Kongsberg skisenter.

– Vi kjører rundt og sjekker hvert eneste punkt daglig. I tillegg til at vi må sjekke at nettene ikke har ramlet ned og riste dem hvis det har snødd. Sikkerhetsbiten er en ganske stor jobb, men det er helt klar en av de viktigste jobbene vi driver med.

Vanskelige forhold

Jamtveit forteller at forholdene denne sesongen er ekstra vanskelige

– Det er mye verre enn tidligere med tanke på at det ikke har vært noe natursnø. Vi har daglig har samtaler om hvor vi skal ha nett og hvor det er farlig. Vi klarer ikke nette inn alle bakkene våre per i dag.

Jamtveit mener at folk må være klar over at skiløperne har et ansvar for å kjøre aktsom i bakken.

– Vi oppfordrer folk til å tenke og bruke hode når de er i anlegget her og andre anlegg. Spesielt nå som det er så lite snø.

Hemsedal-ulykke ferdig etterforsket

Fredag i forrige uke omkom en svensk mann i 40-årene i skianlegget i Hemsedal. Mannen havnet utenfor den preparerte løypa og kjørte i et tre. Han fikk legehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde.

Stein Smestad sier at Hemsedal skisenter ikke kan klandres for dødsulykken som skjedde i skianlegget forrige uke. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Ifølge innsatsleder Stein Smestad ved Gol og Hemsedal lensmannskontor kan ikke Hemsedal skisenter klandres for ulykken.

– Det er ingenting som tilsier at forholdene i alpinanlegget har hatt noe å si for utfallet av ulykken. I løypa var det bra forhold, så vidt jeg kunne se. Men kommer du utenfor løypa, kan det være vanskelig hvis du har stor fart, sier Smestad.

Han sier det er et klart og markert skille mellom preparert løype og området utenfor. Sikkerheten er god i selve anlegget, mener Smestad.