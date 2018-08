Nguyen Van Thuy (41) fra Vietnam har kommet som sesongarbeider til gården på Vestfossen i ti år. På en god sesong på tre måneder kunne han tjent det som ville vært en årslønn i hjemlandet. Men denne sommerens tørke har tobarnsfaren aldri sett maken til.

– Barna mine går på skole i Vietnam, og det er veldig dyrt. I år blir det kanskje ikke nok penger, sier han.

Nguyen risikerer å gå i underskudd når han drar hjem igjen. For når han legger sammen flybilletter, skatter og avgifter i både Norge og hjemlandet ser det ikke lyst ut.

Nguyen Van Thuy og Rafael Gregulski kutter og bunter dill. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Uvanlig tidlig start

Mange sesongarbeidere i Norge får forkortet arbeidet sitt i år på grunn av tørken.

Det bekrefter Steinar Haugse, kvalitetssjef for Gartnerhallen som er Norges største organisasjon for produsenter av frukt, bær, grønnsaker og poteter.

– Sesongen begynte uvanlig tidlig i år, allerede i mai. Det har gått ut over mange sesongarbeidere. Spesielt de som jobber for bærprodusentene som hadde en veldig hektisk oppstart og kort sesong med mindre bær på grunn av bråmodning, sier Haugse.

Les mer: Selger tørkerammede småpoteter som skulle ha blitt til sprit

Ødelagt sesong

Nguyen jobber som sjåfør i Vietnam. Han tjener vanligvis gode penger på de tre månedene han jobber i Norge. – Det er for varmt i år. Sesongen er ødelagt. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Nguyen Van Thuy er en av omtrent 1.200 vietnamesere som jobber som sesongarbeider i Norge. Her plukker han blant annet bønner, erter, dill, jordbær og sylteagurker.

Han ville vanligvis vært her i tre måneder, men på grunn av tørken er det mulig han må avslutte sesongen tidlig.

– Sesongen er halvert. Bønnene og ertene er helt tørket ut, sier Nguyen.

Norske bønder er avhengig av utenlandske sesongarbeidere. Ifølge UDI kom over 2.600 til Norge i fjor, flesteparten fra Vietnam og Øst-Europa.

Halv lønn

Bonde Morten Berg har i år ansatt fem vietnamesere og fem polakker som sesongarbeidere ved gården sin i Vestfossen. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Bonde Morten Berg som har ansatt Nguyen, sier at i år blir det halv sesong og halv lønn.

Han var ikke klar over at dette kan få så store konsekvenser for sin vietnamesiske arbeider.

– Det var nytt for meg. Jeg har ikke noe problem med å betale forskudd på neste års lønn hvis han sliter med å få sendt ungene på skole, sier Berg.

Tørken treffer alle

Rafael Gregulski har egen gård i Polen, men kommer til Vestfossen for å høste hver sesong. Hjemme har han sesongarbeidere fra Ukraina som jobber for seg. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Rafael Gregulski (36) er sesongarbeider fra Polen og jobber sammen med Nguyen. I år er det ille, sier han og peker mot to åkre fulle av dill. Den ene har begynt å rødne i toppen.

Dillen må høstes fort i denne varmen hvis ikke den skal tørke og bli ubrukelig. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

– Den der er det bare å kaste. Den andre må vi høste fort, så ikke det samme skjer med den.

I Polen har Gregulski selv gård, og været har vært nesten like tørt der.

Les mer: Tørken går på helsa løs

Nguyen og Gregulski har jobbet sammen på gården i flere år. Ingen av dem har opplevd en lignende sommer. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Klokka 12 setter Nguyen og Gregulski seg ned i skyggen. Det er ikke mer å gjøre.

Vanligvis jobber de åttetimersdager. I dag jobbet de to timer. Med sesongen halvert går de en usikker fremtid i møte.

– Det er ikke noe annet å gjøre enn å dra hjem, sier de begge.