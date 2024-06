Kan kunstig intelligens gi oss bedre helse, morsommere jobber, hindre krig og gi flere mulighet til å oppleve kjærlighet? Eller vil vi miste kontrollen?

NRK og Laagendalsposten har gått sammen for å gjøre deg klokere på KI.

Ekspertene går på scenen under teknologifestivalen Kongsberg Agenda mellom klokka 17.30 og 18.15 onsdag for å snakke om hvordan livene våre egentlig blir nå.

De svarer på spørsmål underveis i sendingen og etter, så send inn dine spørsmål nederst i saken allerede nå.

Her er ekspertene:

Ishita Barua Lege og har doktorgrad i kunstig intelligens i medisin. Prisbelønnet KI-forsker og har vært gjesteforsker ved Harvard Medical School. Hun er også kåret til en av Norges 50 fremste Tech-kvinner Forfatter av boken "Kunstig intelligens redder liv - AI er legenes nye superkrefter"

Lars Rinnan CEO, investor, styreleder fra Oslo. Har startet flere selskaper innen business analytics og kunstig intelligens, som ble samlet i Amesto NextBridge. Selskapet fikk en plass blant topp tre mest innovative selskaper i Norge.

Johanne Jensen Skeie Forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets Høgskole. Har forsket på militær bruk av KI og KIs betudning for sikkerhetspolitikk. Johanne har en mastergrad i internasjonal sikkerhet fra Sciences Po. Har vært forsker ved IFS siden 2020.

Jan Dyre Bjerknes Filosof som har jobbet med kunstig intelligens i over 20 år. Er spesielt interessert i K.I og roboter inspirert av biologiske systemer. Har doktorgrad i robot-svermer (Swarm robotics) fra Bristol Robotics Laboratory. Vært veileder for over 200 ingeniørstudenter i Norge.



Bekymret for utviklingen

Juks på eksamen. KI-generert kunst. Og deepfake-porno av kjendiser.

Det har ikke vært mangel på grunner til å bekymre seg for utviklingen av KI den siste tiden.

Da er det kanskje ikke overraskende at 43 prosent svarer at de er litt eller svært pessimistiske med tanke på utviklingen av KI. Det viser en ny Norstat-undersøkelse utført for NRK og Laagendalsposten.

40 prosent svarer at de vet lite om svært lite om KI.

Nå har du muligheten til å bli klokere på temaet.

Still dine spørsmål til ekspertene her: