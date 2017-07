Ungjenter sikter mot toppen

Det smeller godt når Annbjørg Laugerud Skaug (14) fra Øvre Eiker sikter seg inn på pallplass. Til helgen deltar hun med over 4600 andre på årets Landsskytterstevne i Førde.

– Det er veldig spennende å delta på et så stort stevne.

VIL TIL TOPPS: Annbjørg Laugerud Skaug (14) håper å nå finalen i sin klasse under Landsskytterstevnet. Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Hvordan tror du det kommer til å gå?

– Nei, jeg får bare vente og se. Også får jeg gjøre mitt beste.

Annbjørg er langt fra den eneste jenta som reiser til Vestlandet. På resultatlistene ser man stadig flere kvinner på de øverste plassene.

Konkurrerer mot gutta

Rundt 20 % av de totalt 4600 påmeldte skytterne er kvinner, og i de yngre klassene er andelen enda høyere. Blant de yngste, i rekruttklassen, er over 40 % jenter. I Annbjørgs klasse, eldre rekrutt, er en av fire jenter.

Og jentene, de hevder seg, skal man tro Toni Sveløkken Hovdedalen i Det frivillige skyttervesen, som arrangerer Landsskytterstevnet.

– Det er mange jenter høyt oppe på listene. Sammenlignet med andre klasser så hevder de seg rent statistisk, sier han.

I skyting konkurrerer kvinner og menn sammen, og på stevnet i 2015 ble både rekrutt- og eldre rekrutt-klassen vunnet av jenter. I fjor var det tre jenter på de fem øverste plassene i begge klassene, og Annbjørg endte som nummer fire.

DOMINERER: Jentene hevder seg i konkurranser, sier Toni Sveløkken Hovdedalen i Det frivillige skyttervesen. Foto: Privat

– Vi skiller ikke på jente og gutt, og de skyter i samme klasse og på like vilkår. Vi har veldig lenge hatt likestilte kår og klasser, sier Hovdedalen.

– Jentene liker å høre at det smeller

Siden det første stevnet i 1893 har deltagerlistene vært dominert av menn, sier Hovdedalen, men de siste årene har stadig flere kvinner hevdet seg. Det prestisjetunge kongelaget består av flere kvinner, og nå finnes ikke bare skytterkonger, men også skytterdronninger.

– Det drives god rekruttering rundt om i det norske land. Skyting er jo en konsentrasjonsidrett, og du må takle press og ha fokus. Jeg sier ikke at jentene har et fortrinn, men det ser ut som at de takler konkurransemomentet veldig godt, sier Hovdedalen.

Numedal skyttersamlag sender over 100 skyttere til Førde i helgen, og leder Knut Lande sier også han de siste årene har sett en trend, hvor skyteglade jenter tar stadig flere topplasseringer.

GUTTEKLUBB: Det deltok ikke fullt så mange kvinner på det første Landsskytterstevnet i 1893.

– Jentene liker å høre at det smeller, og de er veldig flinke. Dette er vel en av de idrettene hvor de konkurrerer likt med guttene, og jentene er mange ganger bedre. De er tålmodige, og interessert i å gjøre det riktig gang på gang.

Vil bli skytterdronning

Annbjørg Laugerud Skaug skyter sine siste skudd før stevnet, og har ambisjonene klare.

– Jeg har jo selvfølgelig som mål å komme til finalen, for det er veldig gøy.

– Blir du skytterdronning?

– Ja, det har jeg lyst til å bli om noen år.