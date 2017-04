UDI mener voldtektsdømt er mindreårig. Tingretten har dømt ham som voksen

Tre unge menn, alle asylsøkere fra Syria, ble sist uke dømt for å ha gruppevoldtatt en kvinne som var på vei hjem fra jazzfestivalen på Kongsberg i juli i fjor.

En av dem fikk innvilget asyl i Norge på våren i fjor, og Utlendingsdirektoratet (UDI) la i vedtaket til grunn for at han er født i januar 2000. Da skal han være 17 år nå, 16 på gjerningstidspunktet.

Kongsberg og Eiker tingrett mener imidlertid at han er over 18 og har dømt ham til fem års ubetinget fengsel for grov voldtekt.

Hans forsvarer, Mette-Julie Sundby, ba om at han skulle idømmes ungdomsstraff eller få en vesentlig straffereduksjon på grunn av hans alder.

Asyladvokat kritisk

Advokat Arild Humlen. Foto: Laila Nguyen / NRK

Da tiltalte søkte om asyl, fikk UDI framlagt original utskrift av folkeregisteret i Syria og bilde av en familiebok med fødselsdatoen til tiltalte. UDI mener den oppgitte alderen var sannsynlig og vurderte at det ikke skulle tas en aldersundersøkelse fordi han uansett ville fått innvilget asyl.

Men da han ble pågrepet for voldtekt litt over en måned senere, besluttet politiet at det skulle gjøres en aldersvurdering av ham.

Lege Jens Grøgaard, som har fått kritikk fra Rådet for legeetikk for metoden, mener tiltalte er 22 år gammel, men konkluderte med at han er over 18 for å ta høyde for avvik.

Advokat Arild Humlen, som har jobbet med en rekke asylsaker, har lest dommen og er kritisk til at retten har trukket fram aldersvurderingen.

– Her har man jo en meget omtvistet undersøkelse i bunn, og det er et vanlig metodisk grep i strafferetten at det gunstigste alternativet skal komme tiltalte til gode. Det er ikke gjort her, sier han til NRK.

Facebook og egen forklaring

I dommen står det at retten ikke tillegger aldersundersøkelsen «særlig stor vekt» fordi den er omstridt av fagfolk.

Politiet på åstedet hvor en kvinne fra Kongsberg ble voldtatt av tre unge menn i fjor sommer. Foto: Ingar Andreassen / NRK

Det er lagt avgjørende vekt på tiltaltes egen forklaring i forbindelse med asylsøknaden, hvor han forklarte at faren har fortalt at han sannsynligvis var ett til to år eldre enn det som er oppgitt, for å slippe militærtjeneste. Retten trekker også fram fødselsdatoen som framkom på tiltaltes Facebook-konto, hvor det sto at han var født i 1997, for så å bli endret til 1999.

Humlen sier han har liten tro på at retten ikke har lagt vekt på aldersvurderingen.

– Det er åpenbart at hvis man først introduserer dette beviset i vurderingene, så vil det alltid kunne ha en temmelig tungtveiende og styrende effekt både psykologisk og metodisk på utkommet av resultatet.

Tingrettsdommer Ann Mikalsen i Kongsberg og Eiker tingrett ønsker ikke å kommentere kritikken overfor NRK, men viser til dommen. Det har heller ikke lyktes NRK å få en kommentar fra aktor i saken, statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten.

Har anket

Den tiltalte innrømmet under rettssaken straffskyld for å ha voldtatt kvinnen i begynnelsen av 20-årene. Tiltaltes forsvarer, advokat Mette-Julie Sundby, ba retten om at han skulle idømmes ungdomsstraff eller få en vesentlig straffereduksjon.

Advokat Mette-Julie Sundby. Foto: Laila Nguyen / NRK

Ungdomsstraff er for lovbrytere mellom 15 og 18 år som kan få spesielt tilrettelagt straffegjennomføring istedenfor ordinær fengselsstraff eller samfunnsstraff.

Det er absurd at én instans mener han er mindreårig, mens en annen skal legge til grunn noe annet, mener hun.

Den tiltalte har anket spørsmålet om straffeutmåling og aldersvurdering.

– UDI mener det er sannsynlighetsovervekt for at han er født på det tidspunktet som er angitt i folkeregistret i Syria. Jeg mener det er åpenbart at det er mer enn rimelig tvil om at han var under 18 på gjerningstidspunktet, sier Sundby til NRK.

Domstolene er ikke bundet av utlendingsmyndighetene og gjør en selvstendig vurdering, understreker Humlen.

– Man kan få en situasjon, i verste fall, hvor en person vurderes som voksen og soner som voksen, mens han beholder sin status som mindreårig i Folkeregisteret og i utlendingsforvaltningens system.

UDI har foreløpig ikke kunnet kommentere saken overfor NRK.