Trusler mot skole på kvinneforum

– Vi gambler ikke i en slik situasjon, sier rektor ved Danvik Folkehøgskole, Hege Norøm.

Rektor ved Danvik Folkehøgskole, Hege Norøm. Foto: Privat

Hun ble allerede i går kveld gjort oppmerksom på at alle skolene i Drammen hadde mottatt trusler om at «de burde passe seg». I dag morges rettet trusselen seg mer konkret mot Danvik.

– Det dreier seg om trusler om et angrep i uka som kommer, i form av skyting eller bruk av tohåndsvåpen mot skolen, forteller Norøm.

Truslene skal ha kommet anonymt på et slags kvinneforum på nett, ifølge rektoren.

Det var Drammens Tidende som først omtalte saken.

Alvorlig sak

Politiet har bekreftet overfor NRK at skolen har mottatt trusler, og at de ser på det som alvorlig.

– Saken er tatt på alvor, og vi etterforsker den nå videre, forteller operasjonsleder Arild Alfheim.

Geir Oustorp, leder for forebyggende enhet i politiet i Drammen, forteller til NRK torsdag kveld at de ennå ikke vet om truslene er reelle.

– Vi etterforsker nå saken for å finne hvor og fra hvem disse truslene kommer fra. Det er en prosess som tar litt tid, sier Oustorp.

Geir Oustorp, leder for forebyggende enhet i Drammen. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Rektor Norøm forteller at hun tok kontakt med politiet så fort hun ble kjent med truslene, og at de har samarbeidet godt hele dagen. Hun tar situasjonen veldig alvorlig, og påpeker at det er hun som står ansvarlig for de 200 elevene.

Har dere noen formening om hvorfor truslene kommer til akkurat dere?

– Nei. Dette er helt ukjent for meg, jeg veit ingenting om hvor det kommer fra, eller hvorfor. Det er ingenting som tilsier at det skulle komme trusler mot Danvik, sier hun.

Usikker skolestart

Allerede på mandag er det opprinnelig skolestart på Danvik, men det er enda for tidlig for rektoren å si noe om hvorvidt det blir mulig å starte opp da.

– Heldigvis er det ingen elever på skolen nå. Vi har enda flere dager på å finne ut av ting på, og politiet vil gi oss gode råd for hvordan vi gjør oppstarten, sier rektoren.

Skolen venter nå på melding fra politiet om hva de bør gjøre videre. De har sendt ut informasjon til både elever og foreldre om at de selv er kjent med situasjonen.

– Jeg vil gi beskjed så fort jeg har noe å gi beskjed om. Alle vil få beskjed før skolestart om hvordan det blir, men først må vi avklare med politiet, sier Norøm.

På Danvik folkehøgskolen går det 200 elever, hvor 150 av dem bor på skolen. Danvik er én av landets største folkehøgskoler.

Skolen tilbyr flere kreative fag, som film, TV-produksjon, foto og skuespillerfag. Mange kjente fjes og stemmer i Medie-Norge har gått på Danvik folkehøgskole.