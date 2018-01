Trebarnsmor drept med 14 knivstikk

Det ble utløst full krisealarm i Nes kommune i Hallingdal 5. januar 2017. Tre mindreårige barn ble foreldreløse da kvinnen ble funnet død og faren meldte seg for politiet og innrømmet å ha drept henne.

12. februar starter rettssaken mot 40-åringen som er tiltalt for drap av Statsadvokatene i Vestfold, Telemark og Buskerud.

Ifølge tiltalen skal mannen ha drept kvinnen ved å knivstikke og skjære henne med kniv 14 ganger med stor kraft. Hun skal ha blitt truffet i halsen, brystet og ryggen.

Paret var gift, men bodde ifølge politiet ikke sammen lenger da drapet skjedde.

Tiltalt for mishandling av sønnen

Mannen skal ifølge tiltalen også flere ganger i løpet av mars 2016 til januar 2017 ha mishandlet et av barna. Gutten som er i tenårene skal ha blitt slått i ansiktet, løftet opp etter nakken og kastet i bakken.

40-åringen skal også ha spyttet sønnen i ansiktet. Ifølge tiltalen skjedde volden i oppdragelsesøyemed.

Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra mannens forsvarer.

Politiet i Hallingdal fikk hjelp av KRIPOS i etterforskningen av drapet. Foto: Vegard M. Aas / NRK

Barna plassert i fosterhjem

Familien var flyktninger, men bosatt i Nes kommune da drapet skjedde. De tre barna skal ikke ha vært til stede i huset da moren ble drept.

Barna som alle er mindreårige, ble tatt hånd om av barnevernet i Hallingdal etter at faren ble pågrepet og varetektsfengslet.

– De ble godt ivaretatt av barnevernet og er plassert i fosterhjem, forteller ordfører Tore Haraldset i Nes.

Fengslet siden pågripelsen

40-åringen har sittet i fengsel siden pågripelsen 5. januar i 2017.

Ifølge den første fengslingskjennelsen forklarte han i tingretten at han hadde tatt livet av kona, og at han forstår at han vil bli straffet i henhold til norsk lov.

Det er satt av fire dager til rettssaken i Hallingdal tingrett fra 12. februar.