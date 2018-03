– Hyttene er godt besøkt, men det har vore noko avbestilling. Sjukdomsutbrota har nok hatt ein viss effekt, seier Henning Hoff Wikborg, leiar i DNT Oslo.

Mindre enn det har vore

Han kan melde om tre nye tilfelle av mageviruset på Hardangervidda, sidan førre oppdatering i går.

På dei betjente hyttene Rauhelleren og Mårbu blei to personar frakta ut i går, medan dei held på å frakte ut ein person frå den ubetjente hytta Kjeldebu i dag.

– Det er spreidde situasjonar i fjellet, men det er klart mindre enn det har vore. Me ser at det går omgangssjuke over heile landet, så det er naturleg at det vil kome eit og anna utbrot framleis, seier Wikborg.

Til nå i påska har det vore 46 kjente tilfelle av omgangssjuke på DNT sine hytter. Totalt har 52 påskegjester blitt transportert ut frå hytter på Hardangervidda.

52 personar har blitt frakta ut av fjellheimen med sjukdom, blant her frå Litlos. Foto: DNT

Det er ti hytter som har blitt råka av sjukdom.

Litlos

Sandhaug

Geiterygghytta

Rauhellern

Krækkja

Mogen

Mårbu

Middalsbu (sjølvbetjent hytte)

Kjeldebu (sjølvbetjent hytte)

Rondane har stor vekst

Denne påska leverer drøymeforhold for dei skiglade og trass i det store sjukdomsutbrotet er det fleire skituristar på Hardangervidda enn i fjor.

Rondane har hatt stor vekst i påsketuristar i år. Høvringen er ein av stadene som er populære Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Likevel merkar Turistforeininga at nyheitene om sjukdomstilfella som berre har råka Hardangervidda, har påverka påsketilstrøyminga.

– Det er litt færre av turistar som kjem tilfeldig inn. Me ser også at det kanskje er slik at folk reiser til andre fjellområde. Rondane har betydeleg vekst sidan i fjor.

Det verste er over

Leiaren i DNT Oslo og Omegn oppmodar framleis folk til å reise til å reise til Hardangervidda og trur det verste er over.

– Det ser ut som tiltaka me har gjort har hjelpt. Me har ikkje hatt hytter der ein stor prosentdel har blitt sjuke. Og me held fram med å vaske ned med klorin på alle fellesareal, seier Wikborg.

Det står iallfall ikkje på skiforholda om du held deg frisk.

– Det er nok mange som skulle ynskje seg litt mildare vêr, men det kalde fine vêret gjer at det er perfekte skiforhold. Det er nok ein oppleving å gå på vidda nå.