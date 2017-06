Tre lokale spillere fra start

Iver Fossum og Martin Ødegaard starter for Norge U21, mens Bersant Celina starter for Kosovo U21 i kampen på Marienlyst stadion i Drammen. Fossum og Celina er kapteiner for hvert sitt lag i EM-kvalifiseringskampen. Følg oppgjøret fra klokken 19.00.