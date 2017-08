Travel natt for politiet

I Drammen har politiet hatt en travel natt i forbindelse med Elvefestivalen. Hele ni personer ble satt i arresten for fyll og bråk, en person ble pågrepet etter vold mot tjenestemann, en person hadde narkotika på seg og en person søkte husvill. Åtte personer ble bedt om å fjerne seg fra sentrum og to fikk bøter for urinering.