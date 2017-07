To vil anmeldes for narkotikabruk

To tenåringer ble sendt til legevakt i Modum i natt, etter å ha fått i seg LSD. De to guttene er 16 og 18 år. Operasjonsleder i Nordre Buskerud politidistrikt, Beate Sem, sier de to kommer til å anmeldes for narkotikabruk.