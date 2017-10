To til sykehus

To personer er kjørt til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og to biler i krysset Rosenkrantzgata/Vårveien. De skal ikke være alvorlig skadd, opplyser politiet til NRK. I alt var seks personer involvert i sammenstøtet, som ifølge politiet skjedde ved at en ambulanse og en bil kolliderte. Denne bilen ble deretter skjøvet inn i en annen bil. Trafikken går sakte forbi stedet.