To involvert i møteulykke

To personer var involvert i ulykken på rv 35 der to biler kolliderte etter at den ene kjørte i motsatt kjørefelt. Ingen er skadde, men bilene må taues bort fordi de ikke er kjørbare. Trafikken skal gå greit forbi ulykkesstedet. Politiet prøver å finne ut årsaken og mistenker foreløpig ikke noe kriminelt.