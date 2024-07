To alvorlig skadet etter ulykke på E16

Politiet melder at to personer er alvorlige skadet etter at en bobil kjørte ut av veien som følge av at en varebil kom i motsatt kjørefelt.

De har begge blitt fraktet med luftambulanse fra ulykkesstedet til Ringerike sykehus.

Karter viser E16 ved Hallingby i Ringerike, der ulykken har funnet sted.

– To pasienter betegnes som alvorlig skadet og blir fraktet til Ringerike sykehus i ambulanse, forteller Øystein Paus Eikedalen, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Det var også planlagt at et legehelikopter, skulle frakte dem videre – men på grunn av værforholdene ble det pasientene sendt til sykehuset med bil.

Politiet ønsket ikke å kommentere alderen eller tilstanden ytterligere til de to som er alvorlig skadet.

To mindre skadet

I tillegg har to personer som satt i varebilen blitt skadet, men politiet melder at dette ikke er alvorlige skader.

Politiet opplyste til Ringerike Blad at føreren av varebilen, som er en mann i 50-årene, er avhørt og skal ha fått førerkortet sitt beslaglagt.

Dette fordi politiet mente at personen hadde vist uaktsomhet i trafikken.