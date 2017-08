Tjuvkrepsere i Krøderen

To tjuvkrepsere ble observert på Krøderen i slutten av forrige uke. De ble tatt på fersken ved Krøderen bro, men greide å stikke av i en hvit speedbåt. Det skriver Bygdeposten. Krepsesesongen begynte offisielt søndag 6. august. Folk som har fulgt med på aktiviteten til de to sier til avisa at de satte ut i alt ni teiner torsdag, og at de kom for å hente dem fredag.