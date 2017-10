Timo og Sondre på samme lag

Timo André Bakken og Sondre Turvoll Fossli er tilbake på samme lag denne sesongen. Bakken har vært tre sesonger i Konnerud, men har nå et mål om medalje i teamsprint-NM sammen med Turvoll Fossli for Hokksund IL, skriver Drammens Tidende. De to har tidligere vært på samme lag både i Hokksund IL og i Mjøndalen IF. Begge har også et mål om å komme til OL i Pyenongchang der det er klassisk sprint på programmet.