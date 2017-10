Tiltalt for voldtekt av 15-åring

Straffesaken mot 48 år gammel mann fra Drammen, som er tiltalt for flere voldtekter og overgrep mot fire kvinner, begynte i Drammen tingrett i dag. Den ene kvinnen var 15 år da voldtekten skal ha skjedd. Statsadvokat Marit Formo forteller at strafferammen for grove, voldelige voldtekter er 21 års fengselsstraff.