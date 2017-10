Tiltalt for strømtyveri

En mann fra Numedal må i slutten av oktober møte i Kongsberg tingrett, tiltalt for å ha stjålet strøm for 880.000 kr. Det skriver Laagendalsposten. Over et tidsrom fra 2013 til 2017 skal mannen ha stjålet over en million kilowattimer strøm, et årsforbruk for nærmere 55 boliger. Mannen nekter straffskyld.