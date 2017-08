Tiltalt for korrupsjon

En mann i slutten av 20-årene møter i Drammen tingrett i dag, tiltalt for korrupsjon. Han skal ifølge politiet ha gitt den ene av de hovedsiktede saksbehandlerene i kommunen 40.000 kroner under bordet for å få godkjent en utleiedel i et hus. Han ble tatt av politiet etter opprullingen av korrupsjon i byggesaksavdelingen i Drammen kommune.