Tiltalt for å ha tatt imot 1,2 millioner i bestikkelser

Det er advokat Lars Christian Sunde i Advokatfirmaet Elden som forsvarer den 59 år gamle kvinnen. Han vil nekte straffskyld når retten settes tirsdag morgen i rettssal 10 i tinghuset i Drammen.

Overvåket i flere måneder

I denne rettssalen skal den store korrupsjonssaken belyses i nitten dager. Mengden dokumenter som skal underbygge den 50 punkter lange tiltalen er så stor, at de blir transportert fra politihuset med egen bil dagen før rettens aktører samles.

Store mengder doumenter underbygger den 50 punkter lange tiltalen. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Da den tiltalte kvinnen ble pågrepet i januar for snart to år siden, hadde hun vært under politietterforskning i flere måneder. Politiet hadde avlyttet telefonen hennes, og blant annet filmet overlevering av kontanter i en lukket konvolutt i rådhuset i Drammen.

Kvinnens forsvarer vil overfor NRK ikke gå nærmere inn på hvorfor hun nekter straffskyld.

Advokat Lars Christian Sunde forsvarer den 59 år gamle kvinnen. Foto: Linda Vespestad / NRK

– Vi er midt i saksforberedelsene, og ønsker ikke å forhåndsprosedere, sier Sunde.

Ni er allerede dømt

En rekke tiltakshavere kom i heisen da saken mot kvinnen og hennes 46 år gamle mannlige saksbehandlerkollega sprakk.

27 tiltakshavere, de fleste av dem med innvandrerbakgrunn, er involvert i de 30 byggesakene saken handler om. Flere av tiltakshaverne tilhører samme familie.

Ni personer er allerede er dømt for medvirkning til grov korrupsjon. Alle dommer, med unntak av en tilståelsesdom, er anket.

Ifølge tiltalen er det den 59 år gamle kvinnen som har fått penger av tiltakshaverne. Hennes 46 år gamle kollega skal ha fått penger av henne, blant annet for å være kontaktperson mellom henne og dem som ønsket hjelp til å få realisert byggesaker.

Politiet mener å kunne bevise at han har fått 115 000 kroner. Politiadvokat Hans Lyder Haare sier dette er bygget på mannens egne forklaringer til politiet.

Tror ikke saken er ferdig før i 2020

Mannens forsvarer, Mette Yvonne Larsen, sier det ligger an til at hennes klient kommer til å erkjenne noen av de faktiske forholdene som er nevnt tiltalen, men ikke for alle punktene.

Advokat Mette Yvonne Larsen forsvarer 46-åringen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Det er i såfall snakk om et mye lavere beløp. Han ser fram til å bli ferdig med saken, og legge dette bak seg, sier hun.

Nærmere 30 vitner er kalt inn i saken. Flertallet av vitner er tiltakshavere, som selv må regne med å sitte på tiltalebenken etter hvert.

Sakskomplekset er så stort at politiadvokat Hans Lyder Haare ikke tror saken vil være ferdig før i 2020,. og kanskje enda senere

Politiadvokat Hans Lyder Haare. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Jeg er 68 år nå, så jeg kommer vel til å gå av med pensjon før alt dette er ferdig. Dette er den største saken jeg har jobbet med noen gang, sier han.