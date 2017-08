Tilbake til hytta hvor kjæresten ble knivdrept

– Det vi ønsker ved hjelp av en rekonstruksjon, er at siktede kommer tilbake til der hvor handlingen skjedde, og da håper vi at han skal huske lettere hvor handlingen ble foretatt. Vi håper han vil huske enda flere detaljer fra hva som egentlig skjedde på denne hytta, sier politiadvokat Per Thomas Omholt.

Politiadvokat Per Thomas Omholt vil selv delta på rekonstruksjonen i Flå. Foto: Vegard M. Aas / NRK

– Husker han noe fra tiden før og etter drapet?

– Han husker for så vidt ganske i detalj hva som skjedde rett før drapet og rett etter drapet. Men det er selve handlingen hvor han har et svart hull.

Krevende rekonstruksjon

25-åringen som er siktet for drapet på samboeren Alexandra Nilssen (21), knivstakk kjæresten til døde. Det er tidligere kjent at politiet har funnet kniven.

Rekonstruksjonen på hytta i Flå starter klokken elleve i dag, og vil trolig vare ut dagen. En rekke personer skal delta under selve rekonstruksjonen.

– Det er en rekke personer fra politiet, påtalemyndigheten og forsvarer som kommer å være til stede, forsetter Omholt.

Den 25 år gamle mannen som er siktet for å ha drept sin 21 år gamle kjæreste husker ikke selve knivstikkingen. I dag blir det rekonstruksjon av hendelsen. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Vil forklare seg

Den 25 år gamle mannen ble pågrepet etter at han kolliderte med en annen bil på riksvei 7 ved Gulsvik i Flå i Hallingdal i juli. Han ble sittende fastklemt, og fortalte da til nødetatene at han nettopp hadde drept kjæresten sin på en hytte. Da politiet rykket ut til hytta fant de kvinnen død.

– Klienten min vil, så langt han kan, samarbeide med politiet. Derfor blir han med på denne rekonstruksjonen, sier forsvareren til den siktede 25-åringen, Sindre Løvgaard.

– Det kommer til å bli en lang tur opp til hytta i Flå, men han har bestemt at han ønsker å være med å bidra til den rekonstruksjonen som politiet har bedt om. Min klient har forklart seg i denne saken hele veien, og han ønsker å bidra til å få frem alle opplysninger i saken.