Tilbake på jobb? Slik unngår du stiv nakke

Hvert år sliter nesten 50 prosent av den voksne befolkningen med såkalte «uspesifikke nakkesmerter», ifølge Norges ledende helseoppslagsverk, NHI.

– Det er en tilstand med nyoppstått eller langvarig nakkesmerte, med varierende smerte, hvor man ikke finner andre årsaker enn spent og smertefull muskulatur, forklarer Trygve Skonnord, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

Sliter du med nakkesmerter?

START-ØVELSER: Trygve Skonnord, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, oppfordrer folk som sliter med nakkesmerter å starte med såkalte «START-øvelser» Foto: Universitetet i Oslo

– Tilstanden er ufarlig, men den kan være svært plagsom for den som er rammet, ifølge han.

Selv om nakke- og skuldersmerter for enkelte kan oppstå brått, kommer smertene vanligvis gradvis – ofte på grunn av uheldig sittestillinger på jobb.

Ifølge NHI kan du gjøre en rekke øvelser for å forebygge slike plager.

Det viktigste rådet er at man holder seg i aktivitet og tar små pauser i arbeidet for å røre på seg.

Her følger noen råd fra NHI for å forebygge nakke- og skuldersmerter som følge av uheldige sittestillinger på jobb.

Gi øynene en pause fra skjermen. Ifølge NHI, bør du hvert 20. minutt se på en punkt som er cirka 20 meter unna i minst 20 sekunder. Har du et vindu er det en fin avveksling å se ut. Dersom du bruker mye tid på telefonen, bør du unngå å lene hodet mot den ene siden, slik at du klemmer telefonen mellom øret og skulderen. Bruk heller headset - så frigjør du samtidig hendene i tilfelle du har behov for å ta notater. Ifølge NHI bør man også unngå høye hæler, fordi de kan endre kroppens balansepunkt og føre til at kroppen kompenserer med å skyte hodet frem, noe som belaster nakkemuskulaturen. Hvis du må bruke veske eller sekk, bør du ikke bære for mye. Da bør du heller gå for en trillekoffert eller noe lignende. Ikke sleng heller en tung veske eller sekk over den ene skulderen, er et av rådene fra NHI. Sørg også for at du sitter behagelig på fritiden, når du ligger, spiser, ser på TV eller er på mobilen. Viktigste er å variere sittestillingen.

Det er også viktig å finne ut om det kan være psykiske årsaker til at du spenner deg. I mange tilfeller spenner man musklene uten at en er klar over det.

– Det finnes ingen rask og effektiv behandling for nakkesmerter, forklarer Skonnord.

Men ved å kartlegge årsaken til problemet og bearbeide dette, skal man kunne bli kvitt nakkesmerter.

«Sesongen for nakkesmerter»

Eirik Bratlie, jobber som kiropraktor ved Styrk helse i Lierbyen og forteller at han ser en økning i pasienter med uspesifikke nakkesmerter etter at folk er tilbake på jobb.

– Jeg sier veldig ofte at den «neste posisjonen er den beste», sier kiropraktor Eirik Bratlie. Han oppfordrer folk til å ha varierte sittestillinger når man jobber. Foto: Laik Hanbaly / NRK

– Det viktigste er å ha en komfortabel stol, gjerne med ryggstøtte. Og et bord som ikke er for høyt, sånn at du sitter med skuldrene oppe. Albuene skal ligge komfortabel på bordet, forklarer han.

Han oppfordrer folk til å ha varierte sittestillinger når man sitter og jobber.

– Jeg sier veldig ofte at den «neste posisjonen er den beste», sier kiropraktoren.

START-øvelser

Sliter du allerede med stiv nakke, oppfordrer førsteamanuensis Skonnord å starte med såkalte «START-øvelser», som er utarbeidet av leger ved Universitetet i Oslo, Den norske legeforeningen, og Oslo universitetssykehus.

– Det er en trygg og ufarlig måte å begynne med øvelser, opplyser han.

Øvelsene tar cirka fem minutter, og skal gjøres 2–3 ganger om dagen.

Kiropraktor Bratlie viser hvordan noen av START-øvelsene for nakkesmerter skal gjøres: