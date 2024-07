Terrordømte Anders Behring Breivik må følge sin egen ankesak digitalt

En PST-rapport, høye kostnader og hensynet til andre fanger gjør at Anders Behring Breivik må følge store deler av sin egen rettssak digitalt. Det skriver Nettavisen.

9. desember starter ankesaken der Breivik har saksøkt staten for det han mener er dårlige soningsforhold og brudd på menneskerettighetene.

Nå har Borgarting lagmannsrett bestemt at han må følge store deler av saken digitalt fra Ringerike fengsel, der han for tiden soner.

Totalt er det satt av fem rettsdager, der én av dem går til befaring for at retten skal få se på soningsforholdene. Det er lagt opp til at Breivik denne dagen får forklart seg ved fysisk oppmøte. Dette vil skje i gymsalen i Ringerike fengsel.