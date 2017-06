Taxiene tjener mindre

Drosjene i Buskerud kjører inn mindre penger enn drosjer i andre fylker. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at drosjene i Buskerud hadde en omsetning på 700 000 kroner per løyve i året. Mens gjennomsnittlig omsetning per løyve var 958 000 kroner i 2016.