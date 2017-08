Tatt for rus etter bussulukke

Ein person blei lettare skadd i ein kollisjon på Svelvikveien i Drammen i går kveld. Ein bil kom over i feil køyrebane og frontkolliderte med ein buss. Det er mistanke om at føraren av personbilen var sterkt alkoholpåverka. Politiets blåseprøve på staden viste nesten to i promille for bilføraren.