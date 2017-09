Tar ut ny tiltale

Riksadvokaten har tatt ut ny tiltale mot mannen som i 2005 ble dømt for å ha forsøkt å sprenge ekskona i lufta i Drammen. Mannen ble dømt til 15 års forvaring og prøveløslatt bare etter ti år. Nå mener Riksadvokaten at mannen har brutt vilkårene for prøveløslatelse.