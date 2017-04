Tar havnestriden til Konkurransetilsynet

Alle rederier skal kunne laste og losse i enhver havn, uavhengig av hvilket fagforbund de er medlem i. Det ble slått fast i både EFTA-domstolen og i Norges Høyesterett i desember, i den såkalte Holship-dommen.

Fire måneder senere har lite skjedd, hevder Bedriftsforbundet, som nå har klaget LO og NHOs tariffavtale inn for Konkurransetilsynet.

– Ifølge tariffavtalen mellom LO og NHO som de velger å opprettholde og kjøre videre på, så gjelder ikke fri konkurranse i Drammen havn for norske fartøyer, og det kan vi ikke stå og se på, forteller leder i Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen, til NRK.

Leder i Bedriftsforbundet Olaf Thommessen vi få en slutt på tariffavtalen mellom LO og NHO. Foto: Vilde Helljesen / NRK

Ønsker slutt på forskjellsbehandling

Tariffavtalen mellom LO og NHO gjør at det kun er medlemmer av Norsk Transportarbeiderforbund som får laste og losse i blant annet Drammen havn, hevder Bedriftsforbundet. Det ønsker de en slutt på.

– Det innebærer en konkurransevridning og monopol som er ulovlig i henhold til EU-domstolen og i henhold til Høyesterett, forteller Thommessen som mener dét er en uting.

– Vi må sikre at vi har full konkurranse i norske havner. Det er veldig bra at vi er opptatt av at folk er medlem i fagforeninger, men vi må også være åpne for at folk er medlem av andre fagforeninger enn én enkelt LO-forening, mener han.

Konsekvensene er at det ikke er fri konkurranse i norske havner, hvilket dommen i Høyesterett i teorien skulle sørge for, hevder Thommessen, som mener fri konkurranse ville vært det beste for norske rederier og transportører.

– Tror du norske havner og Drammen havn vil etterkomme høyesterettsdommen i nærmeste fremtid?

– Det er derfor vi går til Konkurransetilsynet, men det er grunn til å tro at også LO, NHO og norske havner faktisk følger norsk lov og Norges Høyesterett, sier Thommessen.

Peker på ILO-konvensjonen

Forbundsleder i Transportarbeiderforbundet, Lars Johnsen, hevder de ikke har latt være å etterkomme dommen fra Høyesterett, og peker på ILO-konvensjonen.

Forbundsleder i transportarbeiderforbundet Lars Johnsen er ikke bekymret for klagen til konkurransetilsynet. Foto: Vegard Holm, LO Media

– Høyesteretts dom sa at EØS-avtalen etableringsrett hadde forrang foran ILO-konvensjonens fortrinnsrett. Fortrinnsretten ligger der fortsatt, men EØS-avtalen trumfer den, sier Johnsen.

– Bedriftsforbundet hevder kun medlemmer av Norsk Transportarbeiderforbund får laste og losse. Det er vel ikke helt i tråd med dommen fra EFTA-domstolen og Høyesterett?

– Det er jo ikke sånn. Om man tar en titt på Oslo havn så er 80 % av arbeidet som utføres, utført av folk som ikke er medlemmer i Norsk Transportarbeiderforbund på langt dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det Norsk Transportarbeiderforbund har, sier forbundslederen.

Klagen til Konkurransetilsynet tar han med knusende ro.

– Dersom bedriftsforbundet sier at Norge ikke har plikt til å leve opp en ILO-konvensjon er jeg overrasket over det. Konvensjonen er klar og sier at en registrert havnearbeider skal ha fortrinnsrett til last- og lossearbeid, avslutter Johnsen.