Tagget nazisymboler på postterminalen

Politiet har startet etterforskning etter at det ble gjort skadeverk på postterminalen på Åssiden i Drammen i løpet av natta.

Det er tagget nazisymboler på flere postbiler, samt på bygningen og skilt med en gul sprayboks. Det er også tagget et hakekors på en konteiner ved tennishallen.

Politiet ser alvorlig på saken.

– Vi har dokumentert alle skadene og sikret spor på stedet, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Lise Bjørnsund.

Politiet etterforsker hærverket på postterminalen. Foto: Anders Haualand / NRK

88-spraying

Det er i tillegg sprayet 88 på flere biler. 88 er en betegnelse nynazister bruker for «heil Hitler», siden H er den åttende bokstaven i alfabetet.

– Vi sjekker ut aktuelle moduskandidater, altså folk som har gjort liknende ting tidligere, sier Bjørnsund.

– Er området kameraovervåket?

– Ja, vi har hentet inn videomateriale, og det er en person som er fanget på kamera.

Det har foreløpig ikke meldt seg noen vitner til hendelsen, og politiet ønsker å komme i kontakt med folk som har sett noe.

Politiet har utført tekniske undersøkelser på stedet, og sjekker aktuelle moduskandidater – altså personer som har gjort liknende ting tidligere.

Kaller det tragisk

Postterminalen i Drammen ligger i bydelen Åssiden, rett utenfor sentrum.

– Det var et nabofirma her som oppdaget dette, og varslet oss. Vi har faste rutiner på slikt, og politiet har vært her i formiddag, sier distristribusjonsleder i Posten, Tom Burnick.

Han kaller situasjonen tragisk, og sier det også kunne fått store konsekvenser for kundene.

– Vi har noen biler til overs nå som det er ferietid, men normalt sett skulle alle bilene våre vært ute på veiene. Da kunne noen kunder endt opp med å ikke få post eller pakker i dag.