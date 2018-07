Det var vondt å gå inn på kyrkjegarden for dei mange pårørande som strøymde til tysdag føremiddag.

Gravsteinen til onkelen til Torunn Larsen var ei av gravsteinane som blei skjenda.

Gjer vondt

– Eg blir oppriktig lei meg. At folk får seg til å gjere noko slikt. Det er så mange familiar rundt oss nå som er lei seg. Me kjenner mange av dei avdøde rundt her, og det gjer vondt i hjartet å sjå at dei har blitt tagga ned, seier Larsen.

Det var ein tilsett ved kyrkjegarden som oppdaga hærverket tidleg tysdag morgon.

Over store delar av kyrkjegarden var det klattar med raud måling på gravstøttene. Tal og bokstavar om kvarandre. Også kapellet har blitt tilgrisa.

Drammens Tidende omtalte saka fyrst.

Det kan bli dyrt å fjerne raudmålinga frå dei 92 gravstøttene. Foto: Bjørn Torleiv Wahl / NRK

– Aldri opplevd liknande

Kyrkjeverje i Drammen, Ivar Nygård har aldri opplevd eit så omfattande hærverk på ein kyrkjegard. Han fryktar det vil bli vanskeleg å redde gravstøttene.

– Det blir ein vanskeleg jobb å fjerne målinga utan at det blir skade på inngraveringa. Me har ekspertar som ser på det nå, om det er mogleg å fjerne målinga på staden eller ikkje, seier Nygård.

Dei jobbar nå med å ta kontakt med dei pårørande.

Foto: Bjørn Torleiv Wahl / NRK

Skreiv namn på eit firma

Etter undersøkingar på gravplassen tysdag føremiddag har politiet ein mistenkt i saka. Det skal vere ein kjenning av politiet.

– Me mistenkjer at det kan vere ein kar som me har vore borte i litt frå før, og som ikkje har fått jobb ein stad. Det er skrive tal og namn på eit firma på gravstøttene, seier operasjonsleiar i politiet i Sør-Aust, Marianne Mørk.

Hærverket vil føre til store kostnadar.

– Det kjem til å bli kostbart, dette er ganske så omfattande. Me har ikkje opplevd noko liknande i det her omfanget før, seier Mørk.

Politiet held fram med etterforsking og hovudoppgåva er nå å få tak i den mistenkte mannen.