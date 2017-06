Strømnettet må tåle mer ekstremvær

Statnett må ta hensyn til mer ekstremnedbør, flere flommer, skred og høyere temperaturer når selskapet bygger strømnett for fremtiden, ifølge en ny rapport som Statnett selv har fått utarbeidet. Snø, is og vind er værforholdene som skaper størst problemer for driften av kraftnettet.