Politiet, brannvesen og Drammen kommune jobber intenst med å få oversikt etter en stor vannlekkasje på Austad i Drammen tirsdag morgen.

– Det ser ut til å være lekkasje fra en demning som ligger opp for Austad, sier politiets operasjonsleder, Christian Gulli, til NRK.

Like før klokken 10 melder politiet at mannskaper fra Drammen kommune har funnet ut at det er en overvannskum ved demningen som er tett. Kommunen jobber nå med å få åpnet denne kummen. Ifølge politiet virker det ikke som om det er skader på selve demningen.

Som følge av lekkasjen renner det store vannmengder gjennom boligområdet. Vannet renner også gjennom flere hus.

– Det er store skader allerede, forklarer Gulli.

Slik ser det ut på baksiden av huset. Foto: Baard Berg Wilhelmsen / NRK

Like før klokken 11 melder politiet at ansatte fra kommunen har klart å få ledet mye av vannet inn i sluk og kummer. Dermed er flere veier på Austad igjen åpnet for trafikk.

– Vi møtte vannet nesten nede på flata i byen, så vi skjønte det var mye vann, forteller utrykningsleder ved Drammen brannvesen, Hans Martin Paulsen til NRK.

Stenger veier

Paulsen bekrefter at det er store skader på hus i boligområdet.

– Den kjelleren der renner det en bekk gjennom og det står og trykker på huset bak her, forklarer Paulsen.

– Slik det er nå renner det store mengder med vann ned mot boligområdet på Austad og videre ned på Strømsø. Og vi har mange stengte veier på grunn av mye vann, forklarer Gulli.

Sivilforsvaret er kalt ut. De kommer med sandsekker for å forsøke å forhindre vannmassene å trenge inn i flere hus.

Ved et av husene i Einar Aas vei renner det vann ned trappa. Du trenger javascript for å se video. Ved et av husene i Einar Aas vei renner det vann ned trappa.

Det er minusgrader i Drammen og de store vannmengdene fryser. Det skapte en periode kaos i trafikken.

Drammen kommune ber folk som ferdes i området om å være forsiktige på grunn av vannmengdene og isdekket som vannet forårsaker.