Stjal mat, drikke og premier

Under et innbrudd i klubbhuset til Lier IL på Tranby i helgen, ble det stjålet mat, drikke og premier som skulle brukes til helgens fotballcup. Tyvene kom seg inn ved å knuse et vindu, skriver Lierposten. – Veldig trist, sier leder for fotballgruppa, Megan Fjeld.