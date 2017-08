Stine Sofie-stiftelsen om Martine-saken: – Vi ville at alle steiner skulle snus

Ett år gamle Martine ble innlagt på Ringerike sykehus med hodeskader 4. september 2006. Etter noen dager døde den unge jenta.

Noen måneder senere ble jentas dagmamma siktet for grov kroppsskade med døden til følge, men politiet klarte aldri å slå fast om Martine ble påført de dødelige skadene før eller etter at hun ble avlevert til barnevakten.

Saken ble derfor henlagt.

Foreldelsesfristen nærmet seg

Riksadvokaten var imidlertid ikke fornøyd, men etter en ny runde med etterforskning ble saken igjen henlagt i 2009.

Aftenposten kunne torsdag melde at det nå er tatt ut tiltalte i saken. Bakgrunnen er at Martines foreldre tok kontakt med Stine Sofie-stiftelsen.

Foreldrene ønsket at politiet og Kripos skulle se på saken på nytt.

Ada Sofie Austegard har engasjert seg i arbeidet med barns rettssikkerhet. Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Mor tok kontakt med oss, fordi foreldelsesfristen nærmet seg. Hun hadde hørt om «cold case»-gruppa, og ville at vi skulle se på saken på nytt, for å se om noe hadde endret seg, forteller Mari Aanensen, jurist i Stine Sofies stiftelse, til NRK.

Stiftelsen arbeider for å beskytte barn mot vold og overgrep, og for å sikre barnas rettssikkerhet. Den ledes av Ada Sofie Austegard, som selv opplevde å miste datteren Stine Sofie Sørstrønen, som ble drept i Baneheia.

Ada Sofie Austegard er tydelig på at hun ikke vil uttale seg om skyld eller andre detaljer i Martine-saken.

– Det vi er opptatt av er at alle muligheter undersøkes i denne saken og lignende saker. Vi er opptatt av barna, og at deres rettssikkerhet skal ivaretas. Det førte til tipset til Kripos, sier Austegard.

Statsadvokat Marit Formo sier ny medisinsk kunnskap har bidratt til at politiet med større sikkerhet kunne slå fast når ettåringen døde. Foto: Anne Melsom Bjerke / NRK

Tvil

Til tross for at tre av fire sakkyndige som tidligere har vurdert saken mente den ett år gamle jenta hadde blitt påført vold før hun ble overlevert dagmammaen i 2006, kunne den fjerde ikke utelukke at skadene hadde blitt påført den lille jenta tidligere.

– Vi mener den nye etterforskningen gjør at vi kan slå fast at skadene ble påført etter at hun ble avlevert, sier statsadvokat Marit Formo.

I juni 2016 leverte cold case-gruppa en rapport til Sør-Øst politidistrikt med forslag om nye etterforskningsskritt.

Politidistriktet utførte en rekke av disse etterforskningsskrittene og fikk også bistand av Cold Case gruppa utover i 2016, blant annet til å gjennomføre nye avhør i av den tiltalte, forteller Formo.

– Verdifullt med nye øyne

Statsadvokaten mener bistanden fra cold case-gruppen har vært et verdifullt bidrag til etterforskningen.

– De har sett på saken med nye øyne, og sammen med politidistriktet har de klart å oppklare saken på en slik måte at det nå var grunnlag for tiltalte.

– Hvor krevende er det for politiet å etterforske en sak som er 11 år gammel?

– Jo eldre en sak blir, jo vanskeligere er det å etterforske. Samtidig kan det også komme ny informasjon, etter hvert som tiden går. Blant annet har det i perioden fram til i dag kommet ny medisinsk kunnskap som har hatt betydning for saken, sier Formo.

Advokat Thomas Randby sier den tiltalte kvinnen i 40-årene nekter straffskyld. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Elsker sine barn

NRK har vært i kontakt med Kripos, som mener det er mest naturlig at statsadvokaten uttaler seg om saken.

Den tiltalte kvinnen i 40-årene er også tiltalt for to tilfeller av legemsfornærmelse mot egne barn. Ifølge tiltalen skal kvinnen blant annet ha dratt barna i ørene. Disse forholdene er fra nyere tid.

Den tiltalte kvinnen nekter straffskyld på alle punkter. Kvinnens forsvarer Thomas Randby sa tirsdag til Aftenposten at kvinnen er helt klar på at hun ikke har begått vold mot Martine.

– Min klient erkjenner heller ikke straffskyld for anklagene om vold mot sine egne barn. Hun elsker sine barn og har stilt opp for dem på alle måter som mamma, skriver kvinnens advokat Thomas Randby i en SMS til NRK.

– I den grad min klient en sjelden gang kan ha holdt eller tatt i barna for å få deres oppmerksomhet, er ikke det å regne som vold. Vi vil ha omfattende bevisførsel i retten for å belyse hvordan min klient har vært og er som omsorgsperson for barna, skriver Randby.

Vil ikke kritisere

Ada Sofie Austegard påpeker at det viktigste for hennes stiftelse er barns rettssikkerhet. Hun har ingen formening om hvorvidt det var kritikkverdig å henlegge saken to ganger tidligere.

– Politiet har hatt saken på sitt bord, og gjort de vurderingene de må gjøre. Vi ville bare at alle steiner skulle snus i saken, gjentar Austegard.

NRK har vært i kontakt Anders Folkmann, som er bistandsadvokat for Martines mor, Trine Lise Lie. Han ønsker ikke å kommentere saken i pressen

Trine Lise Lie sa til VG tirsdag at hun håper at saken nå får sin avslutning.

Saken skal opp for Ringerike tingrett i februar.