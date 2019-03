– Det er en mørk dag når det kjæreste i ditt liv blir revet fra deg på en slik måte.

Vanessa Svebakk har bodd i Norge i mange år, men er opprinnelig fra New Zealand. Hun mistet sin 14 år gamle datter Sharidyn på Utøya.

– Da jeg så første oppringing fra media satt jeg med en fornemmelse: «Ikke igjen! Dette er 22. juli igjen». Denne gangen er ikke min familie berørt, men jeg kjenner igjen følelsen i det jeg selv opplevde, sier Svebakk til NRK.

Hun sier tankene på en dag som dette først og fremst går til de etterlatte.

– Det minner oss om hvor helt forferdelige vi kan være mot hverandre. Man snakker om dette som en tragedie, men det er en brutalitet som ligger i samfunnet. Det berørte oss på verst tenkelig måte i 2011.

Blir fysisk kvalm

– Jeg blir fysisk kvalm når jeg leser nettavisene, spesielt når man ser henvisningene til Breivik og at det er høyreekstrem terror.

Astrid Eide Hoem er nestleder i AUF. Foto: Arbeiderpartiet

Astrid Hoem fra Kristiansund er nestleder i AUF, og var på Utøya under terroren i 2011. Hun sier angrepene på New Zealand vekker vonde minner.

– Selv om det er på andre siden av jorden får man et veldig ubehag av å høre at det er samme ideologi som vi opplevde 22. juli som står bak. Og at det i tillegg er hentet inspirasjon fra Breivik. Det viser bare hvor viktig det er å stå opp mot høyreekstrem ideologi og terrorisme, sier Hoem og legger til:

– Men først og fremst tenker jeg på dem som står midt oppe i dette nå. Familiene og de overlevende. Og ofrene.

Reaksjonene fra dem som opplevde terroren 22. juli 2011 på nært hold er sterke, etter at det ble kjent at den antatte gjerningsmannen etter terroren på New Zealand skal ha skrevet et manifest der han hevder han har vært i kontakt med Anders Behring Breivik via hans støttespillere.

Statsminister Erna Solberg fordømmer terroren i New Zealand. Hun sier angrepene vekker de vonde minnene fra terrorangrepet 22. juli. Du trenger javascript for å se video. Statsminister Erna Solberg fordømmer terroren i New Zealand. Hun sier angrepene vekker de vonde minnene fra terrorangrepet 22. juli.

– Mitt verste mareritt

Jannike Arnesen mener vi har et ansvar for å ta et oppgjør med de høyreekstreme kreftene. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Det er helt forferdelig. Og egentlig mitt verste mareritt. At verden skal rammes av høyreekstrem terror igjen, sier Jannike Arnesen fra Kristiansand.

Hun var også på Utøya da terroren rammet i 2011.

– Vi har et ansvar for nå å virkelig ta et oppgjør med disse høyreekstreme kreftene og de som lefler med dem. Det er som en knyttneve i magen og måtte lese om høyreekstrem terror igjen.

Per Anders Langerød mener vi som samfunn har et ansvar. Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Det støtter Per Anders Langerød. Arbeiderparti-politikeren overlevde også terrorangrepet mot Utøya.

– Jo mer oppmerksomhet dette tankegodset får, jo mer har vi som samfunn et ansvar, sier Langerød og legger til:

– Som samfunn må vi tenke på hva som gjør at disse forestillingene blir skapt. Kommentarfelt renner over av hat og fordommer.