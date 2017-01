Stenger Drammens «hovedpulsåre» i fire uker

Strømsåstunnelen stenges helt klokken 21.00 fredag 27. januar frem til 10. februar, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Fra 10. februar til 24. februar vil tunnelen kun være stengt på natten, før den igjen stenges helt fra klokken 21.00 24. februar og frem til 10. mars.

– Vi skal jobbe døgnet rundt hele uken for å gjøre stengeperioden så kort som mulig, men stengingen vil gi store utfordringer for mange, og det beklager vi, sier Odd Grette, prosjektleder i Statens vegvesen.

Beregninger viser kaos

I pressemeldingen oppfordrer vegvesenet bilister til å kjøre kollektivt, kjøre sammen med en kollega, velge andre tidspunkter enn rushtrafikken eller ha hjemmekontor en eller flere dager i uken.

– Vi har jo gjort beregninger. Og hvis vi direkte overfører trafikk til andre veier så vil det bli kaos, sier Grette til NRK.

Han sier at vegvesenet håper informasjonen sørger for at bilister kan velge andre veier og andre muligheter.

Den 3469 meter lange Strømsåstunnelen går mellom Drammen og Mjøndalen. Foto: Statens vegvesen

Må sikre taket

Under en rutineinspeksjon av tunnelen oppdaget Statens vegvesen et område av fjellet som må sikres bedre enn det er i dag.

– Det er partier vi må gjøre noe sikringsarbeid med. Det er ganske omfattende arbeid. Vi må ta ned deler av taket i tunnelen. Deretter bolte og sikre slik at det blir trygt å kjøre der, sier Grette og legger til:

– Området vi skal ta ned er på 50–60 meter og ligger i slutten av tunnelen, retning Mjøndalen.

Vegvesenet understreker at det ikke er farlig å kjøre i tunnelen.

– Det er ikke farlig å kjøre Strømsåstunnelen, men vi velger å stenge og gjennomføre arbeidene nå fordi vi skal i gang med anleggsarbeider flere steder i Drammen utover våren. I begynnelsen av februar begynner arbeidene i fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate, og i mars er planen å begynne i fv. 283 Rosenkrantzgata, forklarer Grette.

Statens vegvesen har kjent til saken siden før sommerferien, men sier det har vært for mye arbeid på de aktuelle omkjøringsveiene til å gjøre noe for nå.