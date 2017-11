Starter nedskytingen av villreinen

Ti jegere ble fraktet med helikopter fra Breistølen i Sogn og Fjordane og ut på fjellet i dag. Der startet den noe spesielle jobben med å felle villreinen i Nordfjella.

– Jeg har ikke sovet så godt i natt, det skal jeg innrømme, forteller Petter Braaten hos Statens Naturoppsyn før jakta.

Rett før klokka 14 ble det klart at jegerne i Nordfjella har skutt fem-seks rein. Dyrene skal fraktes med helikopter til Breistølen, hvor det skal tas prøver av hjerne og lymfekjertler.

Svært stor nedfelling

Resultatene sendes i morgen til Veterinærinstituttet, og det tar rundt et døgn å få prøveresultatene.

Braathen, som det siste halve året har jobbet for at alt skal fungere under nedfellingen, fornøyd med dagens jakt.

– Det har vært gode jaktforhold. Vi har lyktes med å få noen dyr felt i dag, og det er bra, sier han.

Rundt 1700 dyr skal felles i løpet av vinteren. Nedfellingen vil vare til 1. mai neste år.

– Men hvor vanskelig blir dette?

– Det er helt umulig å si nå, det er vær og føre som kommer til å avgjøre mye. I tillegg vil det også spille en rolle hvordan reinen oppfører seg når vi begynner å jakte på den om vinteren som den da normalt ikke blir utsatt for.

Utgangspunktet til jegerne som deltar i nedfellingen av villreinen har base på Breistølen i Sogn og Fjordane. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Viktig å handle nå

Mattilsynet var også på plass da nedfellingen startet.

– Vi vet at vi har dette smittestoffet i Nordfjella, og vi vet at dyrene smitter hverandre. Vi vet også at vi i liten grad har smitte ettersom vi kun har funnet smitten på et par dyr og det sannsynligvis er veldig tidlig i smitteforløpet. Nå har vi en mulighet til å få tatt ut dyrene, sier Hallgeir Henrikstad, skrantesykekoordinator i Mattilsynet.

Omfanget av skrantesyken er fortsatt et mysterium.

– Vi vet ikke hvor mange dyr som er smittet, men det kan være mange som er smittet, derfor må vi behandle alle som at de kan være smittet. Det haster derfor med å få tatt ut alle. Derfor så arbeider vi nå etter en stram tidsplan.

– Hva hvis det er igjen noen dyr etter 1. mai?

– Da får vi bare fortsette å forsøke å felle de. Dette er såpass alvorlig at vi kan ikke gi opp før alle dyrene er felt.