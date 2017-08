Stanset grisekjørere

Like etter midnatt ble en bilfører i 20-åra stoppet av UP på E 8 i Lierbakkene. ;Mannen kjørte i 147 km/t i 100-sonen, og førerkortet ble beslaglagt på stedet. En time senere ble en mann i 40-åra stoppet av UP på E 8 ved Liertoppen. Han kjørte i 171 km/t i 100-sonen, og mistet også lappen på stedet