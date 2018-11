Politiet meldte om hendelsen like før klokken 14 torsdag.

Like etter klokken 14 meldte politiet at de var fremme på stedet, og at mannen var bekreftet død.

Ifølge Bane NOR er Sørlandsbanen stengt fordi ingen tog kan kjøre mellom Hokksund og Steinberg.

NSB opplyser til Drm24 at de setter inn buss for tog for lokaltogene til og fra Kongsberg, men at de avventer situasjonen for togene på Sørlandsbanen og Bergensbanen.