Sola skinner på de røde bringebærperlene som flotter seg i de grønne buskene i Sylling i Lier. De gjør seg så attraktive de kan, for alle som besøker Søndre Røine gård.

Og dem har det vært mange av i det siste.

– Pågangen av folk som vil plukke selv, blir større og større for hvert år. Ryktene går, så det kommer stadig flere opp til oss, sier gartner Anita Myhre, som driver gården sammen med ektemannen Kurt.

Ifølge botanikken er ikke bringebær et bær, men en sammensatt steinfrukt. Det har uansett vært et strålende bringebær-år for Anita Myhre. Foto: Anders Haualand / NRK

Derfor plukker folk selv

Even Skårberg Aarnes i Norges Bondelag, som selv driver med moreller og epler i Telemark-bygda Gvarv, bekrefter den økende trenden.

– Og for bonden er det veldig fint å kunne vise fram det vi driver med, og å øke kunnskapen om norsk matproduksjon. Det gir folk en aha-opplevelse å se hvor mye arbeid som ligger bak det gode produktet som sendes til butikkene.

Flere bønder NRK har snakket med forteller om stor pågang. Noen steder har folk stått i kø opptil en time før åpningstid.

– Jeg tror det er mange som har prøvd seg på pallekarmer eller poteter i bøtter, og kanskje sett at det ikke går av seg selv å lage god, norsk mat. Så det at folk oppsøker gårdene, deltar på sjølplukk, ønsker å søke kunnskap og vite mer om det som skjer, det er veldig positivt, sier Aarnes

– Du driver jo gård selv, hvordan er det å møte denne interessen?

– Jeg syns det er utrolig artig. Jeg har gårdsutsalg på låven min. Folk som kommer er interessert, ser på epletrærne og lurer på hvorfor de er planta på den måten, hvordan vi behandler dem gjennom året, og hva som er viktig for å få fine epler.

Han forteller at de tjener mer på det de selger rett fra gården, men at det samtidig krever en del tilrettelegging og veiledning i forbindelse med selvplukk.

– Men det er et varslet mål fra myndighetene om å øke lokalmatproduksjonen og direktesalgsandelen ganske kraftig, noe som er veldig positivt.

Ingenting er som sommer, sol og hjemmelaget is! Slik gjør du det. Du trenger javascript for å se video. Ingenting er som sommer, sol og hjemmelaget is! Slik gjør du det.

Må plukkes kjapt

Anita Myhre forteller at det har vært en veldig god bringebærsommer.

– Vi plukker for harde livet, og vi har så langt klart å holde oss à jour, for hvis det ikke blir plukket annenhver dag, blir bærene for modne.

For å sørge for at det blir plukket nok bær, har Myhre utvidet åpningstidene. En av dem som tok turen til gården for å plukke selv, var Berit Westin Stang.

Berit Westin Stang sier hun gjør plukkingen til en dagsopplevelse. Foto: Anders Haualand / NRK

– Du kan ta de bærene du vil, som du synes ser fine ut, og så er det en hyggelig opplevelse. Jeg har med kaffe og mat og får en dagsopplevelse ut av det, sier hun.

Sophie Grøtting Jonas hadde med seg sønnen Matheus:

– Jeg gjorde det da jeg var liten, men har ikke plukket siden, så vi kan jo prøve å skape en ny tradisjon. En av instruksene var at vi skulle smake, for da vet vi hva vi får, sier hun, og legger rødt gull i munnen.

Sophie Grøtting Jonas og sønnen Matheus prøvesmaker under plukkingen. Foto: Anders Haualand / NRK

Litt seinere sesong

Anita Myhre driver også med jordbær og solbær, og har utallige kilometer med fristelser på gården.

– Jordbærene har vi tak over, og uten det, med alt regnet som har vært i år, så hadde vi nesten bare gått og plukket råtne bær, sier hun.

Det har vært en enorm pågang av selvplukk på jordbær også, men den sesongen er nå over.

Hva liker du best? Bringebær Jordbær Ingen av delene Vis resultat

– Vi ligger 350 meter over havet, så vi kommer litt seinere enn mange andre som driver med bær, så sesongen er ikke over for bringebær hos oss, vi kommer til å plukke til langt ut i august, hvis vi er heldige med været.

Bringebærplanten stammer fra Midt-Asia og kom til Norden på begynnelsen av 1700-tallet. De er vanligvis røde, men det finnes også bringebær som er svarte, gule, oransje og hvite. Foto: Anders Haualand / NRK

Risikosport

Været gir, og været tar. Sånn er det å drive i landbruket.

– Regner det flere dager på rad, så råtner det for oss. Så lenge det bare er én uværsdag, går det greit, for da tørker det opp. Men denne uka da, den er jo bare helt utrolig bra, sier Myhre.

Men selv om sola skinner, går det unna.

– Bær er ferskvare. Står det et par dager for lenge på buskene her nå, så blir det til saft og ikke førsteklasses bær, sier hun.

Anita Myhre kaller det en risikosport å drive med bær.

– I fjor kom «Hans», noe som førte til en kort bringebærsesong. Det er gøy, men jeg sover ikke alltid så godt om natta. Vi må grytidlig opp for å få alt unna.

Ekstremværet i fjor ødela mye for mange. For noen norske bønder skulle det derimot bare noen minutter med hagl til, før hele årets avling ble ødelagt: