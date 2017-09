Stabell blir jentas bistandsadvokat

Advokat Harald Stabell bekrefter overfor NRK at han blir bistandsadvokat for den 16 år gamle jenta som ble knivstukket og hennes familie. Jenta ble knivstukket mandag på St. Hallvard videregående skole i Lier. En 19-åring er siktet for drapsforsøk.