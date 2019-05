Sportssjef i Godset sykmeldes også

Jostein Flo (54) har hatt hjerteflimmer en periode og har derfor vært under medisinsk oppfølging.

Det skriver Strømsgodset på sine nettsider.

– Det har vært en medisinsk utredning hvor det er påvist at Jostein har en hjerteklaff som ikke fungerer optimalt. Når utredningen er ferdig vil videre behandling vurderes og operasjon kan være en mulighet – det er i så fall en helt kurant sak, sier klubblege Erik Dag Knudsen.

Ingebretsen meldte i går sin avgang som Godset-trener. Foto: Gjermund Midtbø / NRK

I går ble det kjent at hovedtrener i Strømsgodset Bjørn Petter Ingebretsen trekker seg, av helsemessige årsaker. Dette er dermed den andre personen i lederstilling i klubben som må gå av på grunn av helsen.

Flo skal være i god form og er ved godt mot, men vil være sykmeldt en periode fremover.

– Jeg har sannsynligvis hatt dette en stund og derfor er det bra at det avdekkes og utredes nærmere av sakkyndige mennesker. Dette er mest sannsynlig arvelig. Jeg har fått veldig god oppfølging her og er i de beste hender. Nå ser jeg frem til å få fikset klaffen og komme tilbake til normal hverdag, sier sportssjefen.

Flo har vært i klubben i over 15 år. Her fra Marienlyst stadio i 2012. Foto: Caroline Enge / NRK

Jobber fra sykesenga

– Det er helt tilfeldig at dette faller samtidig som Bjørn Petter sin avgang i går. Vi har visst om Flo sine hjerteproblemer en stund, sier daglig leder i klubben Dag Lindseth Andersen.

I kveld skal Godset møte Vålerenga til eliteseriekamp, uten trener og uten sportssjef.

Lindseth forteller at Flos sykmelding ikke får konsekvenser for det daglige arbeidet i klubben. Flo jobber fra sykesenga og tar alle henvendelser som har med den uavklarte trenersituasjonen å gjøre.

Daglig leder Dag Lindseth Andersen. Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Foreløpig er det ingen som har overtatt arbeidsoppgavene hans. Han er bare forhindret fra å være på kontoret og vi håper å ha han tilbake ganske raskt.

Hvordan tror du de siste dagers hendelser påvirker kveldens og søndagens kamp?

– Vi har snakket med mange av spillerne og de er mentalt sterke, så dette skal gå veldig bra. Men når vi skal håndtere dette parallelt, må sørge for at folk har fokus på de rette tingene i klubben, og det synes jeg vi klarer veldig bra, sier Lindseth Andersen.

Årsak til suksess

Supporterklubben støtter Flo, og mener at i slike situasjoner må helsa alltid gå først. Leder for Godsetunionen Thor Arne Hanssen sier at laget først og fremst må komme seg gjennom denne ukas kamper.

Thor Arne Hanssen, leder for Godsetunionen. Foto: Christina Honningsvåg / NRK

– Etter det er det tre ukers fri. Da vil vi få et pusterom, og jeg tror klubben da finner en optimal løsning, sier Hanssen.

Supporterne ønsker at både Flo og Ingebretsen kommer seg fort tilbake i klubben, og mener de er avgjørende for at klubben skal klatre videre.

Flo ble daglig leder i Strømsgodset i 2004 og tok etter hvert over som sportssjef. Ifølge klubben har Flo vært en viktig årsak til Strømsgodsets suksesser de siste årene.

Denne sesongen har derimot laget hatt en tung start og ligger tredje sist på tabellen. I tillegg står nå lederstaben med to ute i sykmelding.