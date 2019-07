– Det er enkelte terminaler som ikke er online, så disse registrerer ikke at kortet er sperret, sier kommunikasjonsrådgiver i DNB, Vidar Korsberg Dalsbø.

Han forklarer at dette blant annet gjelder brusautomater, bomstasjoner og lignende.

Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver i DNB, mener de opplyser kundene godt nok på deres nettsider. Foto: DNB

Ikke alle er klar over dette «smutthullet», og følger ikke like godt med på kontoen etter at kortet er sperret.

Dalsbø forstår at det er ubehagelig at pengene går ut av konto, men understreker at pengene er ikke tapt av den grunn.

– Det er snakk om småbeløp, og når man reklamerer på dette i nettbanken får man pengene tilbake, forsikrer han.

Banken sitt ansvar

– Dersom systemet tillater at bankkortet i noen tilfeller kan brukes etter at du har sperret det, må banken bære risikoen, sier nestleder i Forbrukertilsynet, Bente Øverli.

Hun mener ansvaret for slike uttak og belastninger ligger hos banken og at det er de som må følge med, også etter at bankkortet er sperret.

– Vi er opptatt av at forbrukerne skal få sine forbrukerrettigheter. Derfor er det ikke rimelig at forbrukerne taper på å ikke oppdage at kortet har blitt belastet etter at det er sperret.

Mister du eller blir frastjålet kortene dine, kan pengene fortsatt renne ut av konto. Foto: Azad Razaei / NRK

– Veldig skummelt

NRK har snakket med flere kunder på et kjøpesenter i Drammen, og spurt om de var klar over at et sperret bankkort fortsatt kan brukes.

– Jeg trodde at hvis man sperret kortet så ble det bare slukt eller avvist, forteller en NRK snakket med.

– Det visste jeg ikke, men jeg synes det er veldig skummelt, sier en annen.

Nestleder i Forbrukertilsynet, Bente Øverli, oppfordrer alle til å følge ekstra godt med i nettbanken etter de har sperret bankkortet. Foto: Kimm Saatvedt / Forbrukertilsynet

– Ville du fulgt med på kontoen din etter at du hadde sperret kortet?

– Nå som jeg vet det vil jeg følge ekstra med, men hadde jeg ikke visst det hadde jeg bare tenkt at kortet var sperret og at det holdt.

– Du har ikke fått informasjon fra banken om at kortet fortsatt kan brukes?

– Nei det har jeg ikke.

– Dårlig forbrukervern

– Vi har informasjon om dette på våre nettsider siden veldig mange sperrer bankkortene sine digitalt, forklarer Dalsbø i DNB.

Da NRK sjekker DNB sine nettsider for å finne ut om det står at et sperret kort fortsatt kan brukes, finner vi ingen informasjon om dette.

– Dette er hva jeg kaller dårlig forbrukervern, sier Bente Øverli i Forbrukertilsynet, og mener at det helt klart bør gjøres endringer.

Slik ser en ikke-online automat ut. Foto: Azad Razaei / NRK

Automatisk tilbakebetaling

Øverli understreker også at banken bør få på plass automatisk tilbakebetaling til kundene, dersom et sperret bankkort blir tappet for penger.

– Vi må forholde oss til både kunden og selger før vi betaler tilbake penger, forklarer Dalsbø.

Han understreker at dette gjøres som en sikkerhet for banken og at systemet som er i dag fungerer bra.