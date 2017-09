Søvnproblemer etter terror

Over halvparten av ungdommene som overlevde terroren på Utøya, hadde søvnproblemer to år etter. Det viser en ny studie. De unge hadde ikke hatt søvnforstyrrelser før, men to år etter slet 52 prosent av dem med søvnløshet eller hadde hyppige mareritt.