Søppel blir hentet

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen har som hovedprioritet at avfallet blir hentet som normalt, uavhengig av hva som skjer med selskapet RenoNorden. RenoNorden henter avfall fra de omtrent 90.000 husstandene i Drammensregionen, og selskapet risikerer konkurs etter at de onsdag fikk en millionbot fra Oslo Børs.