Snømangel skaper bekymring i skimiljøet

GBL-tiltalt: – Trodde jeg bestilte såpe

DRAMMEN (NRK): Den 52 år gamle mannen som er tiltalt for innførsel av GBL, sier han trodde han kjøpte et rensemiddel fra Kina. Han forklarte i retten at han ikke visste at det kunne brukes til noe annet enn å rense utstyr og gulv i bedriften han driver.